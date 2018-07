"Vampir-Killer" trinkt Blut seines Opfers – Haft!

Nein, leider ist das kein schlechter Dracula-Film aus Afrika, sondern gruselige Realität! Laut Polizei hat Christopher S. (34) aus dem Dorf Sikhewu in Simbabwe eine Pensionistin, die gerade aus dem Spital kam, verfolgt, mit einem Holzknüppel niedergeschlagen und ihr mit einem Messer die Kehle aufgeschlitzt. Dann soll er laut Zeugen das Blut seines Opfers getrunken haben ...



Das Netz berichtet über den Grusel-Fall (Quelle: YouTube).

Die Polizei berichtete, dass der "Vampir" mit blutverschmierten Händen vor seinem Haus angetroffen worden und dann geflüchtet war – Dorfbewohner konnten ihn schließlich (und ohne Knoblauch) umzingeln und der Polizei übergeben. In seinem Haus sollen die Beamte einen Topf voller Blut entdeckt haben – ob es nur von der getöteten Pensionistin stammt, ist noch unklar. Sein Opfer Subusisiwe S. war auf der Stelle verblutet, der Angriff war am helllichten Tag, um 14 Uhr, in der Nähe des "Kana Mission Hospitals" erfolgt – erklärte Polizeichef Eglon Nkala in einer Stellungnahme.

Der Täter war als verwirrt bekannt, erhielt aber keine Hilfe



Nach der Bluttat wurde auch Kritik an den Behörden laut: Dorfvertreter Edward Marijeni sagte, dass der Täter als geistig verwirrt bekannt war, aber von keiner öffentlichen Stelle Hilfe oder Medikamente erhalten hatte. 2015 war ein Mann (26) in Simbabwe verhaftet worden, der mindestens 12 Menschen ermordet und ihr Blut getrunken hatte ...

