"Wie geht's, Manu?" Macron gegen Burschen

Am Montag feierte Frankreich den 78. Jahrestags des Widerstands gegen die Nazi-Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Bei einer offiziellen Zeremonie in Paris waren Tausende Menschen anwesend, viele machten Fotos und wechselten ein paar Worte mit Präsident Emmanuel Macron.

Doch ein Bursche wollte besonders cool sein: Als Macron an ihm vorbei ging, sang er zuerst die ersten Zeilen aus der kommunistischen Arbeiter-Hymne "Die Internationale" als Anspielung auf die Arbeitgeber-freundliche Politik der Präsidenten. Dann rief er frech: "Wie geht's, Manu?".

Macron blieb stehen und sagte mit erhobenem Zeigefinger: "Nein, nein, nein, nein, nein. Du bist hier bei einer offiziellen Zeremonie, Du benimmst Dich, wie es sich gehört."

Also erklärte ihm Macron: "Du kannst herumblödeln, aber heute geht es um die Marseillaise [die Nationalhymne] und den Chant des Partisans [ein Widerstandslied]. Du sprichst mich mit Herr Präsident der Republik oder Monsieur an."

Zuerst Schule fertig machen

"Ja, Monsieur", antwortet der sichtlich überraschte Bursche. "Na, also, so ist es gut," erwidert Macron. Dann hat er noch einen Rat für den jungen Mann parat, offensichtlich wegen der revolutionären "Internationalen", die er zuvor gesungen hat.

"Und du musst die Sachen in der richtigen Reihenfolge angehen. Für den Tag, an dem du eine Revolution starten willst, lernst Du zuerst, damit Du Dir Deinen Schulabschluss holen kannst und damit Du Dich selbst ernähren kannst, okay? Und ab dem Moment darfst Du anderen Lektionen erteilen."

Dann klopft Macron dem Teenager noch freundschaftlich auf den Arm und zieht weiter.

