Öko-Protest: New Yorker zündete sich selbst an

Am frühen Samstagmorgen machten Spaziergänger im New Yorker Prospect park einen schockierenden Fund. Sie entdeckten die verkohlten Überreste eines Menschen. Neben dem Toten lang eine Notiz, in der der Tote erklärte, er habe sich aus Protest gegen die Vernichtung der Umwelt selbst angezündet.

Die Polizei erklärte den Mann gegen 6.30 Uhr früh für tot. Bei dem Mann handelte es sich um den 60-jährigen David Buckel, einen Anwalt, der in den USA als Kämpfer für Homosexuellen-Rechte bekannt war.

In seinem Abschiedsbrief, der in einem Einkaufswagen neben der Leiche gefunden und von ihm auch an mehrere Medien geschickt wurde, rief er die Menschen auf, kein selbstsüchtiges Leben zu führen. Die Welt würde durch die Umweltverschmutzung zunehmend unbewohnbar: "Die meisten Menschen atmen Luft, die durch Abgase von fossilen Brennstoffe vergiftet ist und viele sterben dadurch früh", zitiert die "New York Times". Er hoffe, dass sein Tod die Menschen aufrütteln werde.

