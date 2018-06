Ältester Orang-Utan der Welt mit 62 gestorben

Geboren im Jahr 1956 stand Puan – indonesisch für Dame – im Guinness Buch der Rekorde. Denn in freier Wildbahn werden Orang-Utans selten älter als 50 Jahre.

Orang-Utan bedeutet im Malayischen Waldmenschen. Wie ihr Name verrät, halten sich diese Menschenaffen vorwiegend in den Baumkronen auf. Sie leben in Mutterfamilien, aber auch einzeln.



Orang Utans sind durch Lebensraumzerstörung vom Aussterben bedroht. Auf Borneo und Sumatra gibt es nur noch einige tausend Tiere.

Puan war 1968 in den Zoo von Perth als Staatsgeschenk von Malaysia gekommen. Laut Direktorin Holly Thompson hatte sie eine sehr ausdrucksstarke Persönlichkeit: "Bei Puan wusste man immer, woran man war. Wenn ihr irgendetwas nicht passte, stampfte sie mit dem Fuß auf."

Sie hatte elf Kinder und 54 Nachkommen in zweiter und dritter Generation, die in Europa, USA, Asien und sogar in freier Wildbahn auf Sumatra leben. Aufgrund von Zuchtprogrammen haben etwa zehn Prozent aller Orang-Utans auf der Welt Gene von Puan.

(red)