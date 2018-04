Ärztin droht Personal, "Kopf abzuhacken" – Haft

Ob sie mit ihren Patienten auch so "feinfühlig" umging? Kein Witz: In Valdosta (USA) zuckte Allgemeinärztin Marian P. jetzt im Streit völlig aus: Sie drohte ihrem Personal in der Praxis nicht nur, ihnen die "Kehle durchzuschneiden" und den "Kopf abzuhacken", sie wollte den Kopf dann auch "durch den Gang rollen" und den Kindern des Opfers zeigen. Die US-Cops fanden das weniger lustig: Die Medizinerin wurde wegen "terroristischer Drohungen" verhaftet!

Bei den Ermittlungen kam zudem heraus, dass Marian P., die seit 30 Jahren praktiziert, ihre Angestellten tätlich angegriffen und Flaschen sowie sogar einen Hammer (!) nach ihnen geworfen hatte. Außerdem hatte die Ärztin – für sie gilt die Unschuldsvermutung – das Personal wiederholt mit Wasser übergossen. Laut Polizei sollen private Probleme die Medizinerin zu den Taten getrieben haben, Sheriff Ashley Paulk nannte ihre Situation "unglücklich".

Praktizieren darf die rabiate Ärztin erstmal nicht mehr

Folge: Marian P. wurde ihre Lizenz entzogen – und nach Zahlung einer Kaution wurde sie bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung auf freien Fuß gesetzt. Ob die rabiate Ärztin nach der wilden Tat jemals wieder Patienten behandeln wird, bleibt fraglich ...



