Fahrer festgenommen 13. August 2018 09:31; Akt: 13.08.2018 09:31 Print

Österreicher entkommen dem Todes-Bus in Peru

Ein Touristenbus verunglückte am Wochenende am Weg in die peruanische Wüstenstadt Ica. An Bord war auch ein Paar aus Österreich.