Österreicher urlaubte in Kroatien - und zahlte nicht

Das neue Jahr wollte der Österreicher offenbar gleich mit einem Urlaub starten. Gleichzeitig scheint er einen Neujahrsvorsatz gehabt zu haben: Nämlich etwas mehr zu sparen.

Um das zu verbinden, ließ es sich der 66-Jährige in einem Hotel im kroatischen Ploce gut gehen. Vom 9. bis 12. Jänner ließ der Mann seine Seele am Meer baumeln. Dann reichte es ihm aber auch.

Rechnung nicht beglichen



Nach Österreich zog es ihn aber nicht, sondern weiter in den Süden - und zwar nach Dubrovnik. Auch da genoss er drei Nächte in einem schönen Hotel in der Altstadt.

Doch alles hat irgendwann ein Ende, weshalb sich der Mann am 16. Jänner wieder auf den Weg machen wollte. Zahlen wollte der Österreicher jedoch nicht - beide Hotelaufenhalte nicht.

Rund 175 Euro hätte er in Ploce zahlen müssen. Knapp 750 Euro dann in Dubrovnik. Beide Male machte er sich aber einfach so aus dem Staub.

Nun ist der Mann wieder in Dubrovnik - jedoch in einer Zelle der kroatischen Polizei.

