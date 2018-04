Österreicherin fällt ins Meer, kämpft ums Leben

Sie wollte übers Wochenende die Adria genießen, nun kämpft sie in einem Spital um ihr Leben: Eine 62-jährige Österreicherin machte am Sonntag eine Bootstour in Rovinj. Als das kleine Schiff wieder anlegte, verließ die Gruppe das Gefährt über eine Brücke. Offenbar verlor die Österreicherin daraufhin ihr Gleichgewicht und stürzte ins Meer.

Ein 55-Jähriger, ebenfalls österreichischer Staatsbürger, reagierte sofort und konnte die Dame nach nur wenigen Augenblicken an Land zerren. Der Notarzt leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bevor die 62-Jährige ins Spital in Pula gebracht wurde.

Dort wurde den kroatischen Medien bestätigt, dass die Frau weiterhin in Lebensgefahr schwebe.

(slo)