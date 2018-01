1. Kindergartentag für Prinzessin Charlotte

Premiere für Charlotte: Im roten Mantel (Amaia Kids, 150 Euro), roten Schuhen (Dona Carmen May, 35 Euro) rosa Schal und mit Rucksack ( Cath Kidston, 28 Euro) machte sich Prinzessin Charlotte auf in den Kindergarten in der Willcocks Nursery School (Kosten: 16.000 Euro pro Jahr). Über den historischen Moment informierte der Kensington Palace die Briten gleich mit zwei Fotos via Instagram. Besonders süß: Die Schnappschüsse hat nicht etwa ein professioneller Fotograf angefertigt, sondern Mama Kate (35). wie einst bei Bruder Georges (4) Kindergarten-Premiere vor zwei Jahren. Auf einem Foto ist die Tochter von Prinz William zu sehen, wie sie auf den Stufen des Palastes sitzt. Auf der anderen Aufnahme hält sie sich an einem Geländer fest.



Die kleine Prinzessin an ihrem großen Tag.

Charlotte könnte zu Fuß gehen

Der Kindergarten der kleinen Prinzessin befindet sich in Laufdistanz zum Palast. Für die Verantwortlichen des Kindergartens ist der prominente Schützling natürlich eine gute Nachricht: Man sei „hocherfreut“, teilte die Willcocks Nursery School Mitte Dezember mit.

Die kleine Prinzessin startete übrigens mit Verspätung in ihren neuen Lebensabschnitt: Der offizielle Kindergartentag war bereits am Donnerstag – da weilte die royale Familie aber noch in Bucklebury bei Kates Eltern.



(isa)