1.000 Dollar Trinkgeld für 32-Dollar-Rechnung

Ohne Sozialsystem hat man als Arbeiter schwer in den USA, vor allem wenn man auch noch eine alleinerziehende Mutter ist. Anna Hofstetter (30) hat drei Jobs, um mit ihren beiden Kindern über die Runden zu kommen. Einer davon ist als Kellnerin in einem Hotel in Nashville.

Vor einigen Tagen bediente sie ein Paar, dass zur Feier ihres Hochzeitstages gekommen war; sieben Jahre zuvor hatte man hier geheiratet, erzählten die beiden Anna. Es entwickelte sich ein Gespräch bei dem die Kellnerin erwähnte, dass sie Alleinerzieherin sei und drei Jobs habe.

Als das Paar später zahlte, traute Anna ihren Augen nicht: Ihre Gäste hatten ihr 1.000 Dollar (860 Euro) Trinkgeld auf die Rechnung geschrieben – und das, obwohl sie für nur 32,40 Dollar (27 Euro) gegessen hatten. Dazu schrieben sie: "Verwende es für deine Kinder."

Geld gespendet

"Ich sagte 'vielen vielen Dank, Sie wissen gar nicht, wieviel mir das bedeutet'", erzählt Anna dem Sender Fox 59. Doch als sie überlegte, was sie mit dem Geld tun solle, dachte sie nicht nur an ihre eigenen Kinder.

Die Kellnerin spendete das Geld für ein Projekt in ihrer Nachbarschaft zum Bau eines Skate-Parks, damit nicht nur ihre Kinder sondern auch andere etwas von der großzügigen Geste haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)