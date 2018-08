12-Jähriger beginnt sein Physikstudium

"Mario Bros ist und bleibt ein Klassiker, die Grundlage von allem", sagt Carlos Antonio Santamaría Díaz, und hört sich damit wie ein normaler Teenager an, der die Videospiel-Geschichte kennt. Immerhin war er noch lange nicht auf der Welt, als das Jump 'n' Run 1985 auf dem Nintendo herauskam.

Doch es zeigt, dass er für einen 12-Jährigen schon einen riesigen Horizont hat. So groß, dass er jetzt an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) zum biomedizinischen Physikstudium zugelassen wurde.

Im Alter von neun Jahren hat er bereits an mehreren Kurse über analytische Chemie, Biochemie und Molekularbiologie teilgenommen, anschließend an der Fakultät für Chemie und am Materialforschungsinstitut Online-Kurse belegt.

Biochemie-Videospiel

Nun bestand er die Aufnahmeprüfung für die Universität, wenn auch nur knapp: 103 Punkte sind notwendig, Carlos erreichte 105. Dabei weiß er, woran es gehapert hat: "Ich tue mir noch mit der Integralrechnung schwer." Aber geschafft ist geschafft: "Ich möchte einfach nur studieren."

Seine Leidenschaft Videospiele will er dabei nicht aus den Augen verlieren: Irgendwann einmal möchte er ein Spiel über Biochemie schreiben.

