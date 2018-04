12-Jähriger stahl Mamas Kreditkarte, flog nach Bali

Ein zwölfjähriger Schüler aus Sydney hat die Kreditkarte seiner Eltern gestohlen, seine Oma überzeugt, ihm seinen Reisepass zu geben und ist danach alleine nach Bali geflogen. Zuerst hat der Bub sich im Internet noch erkundigt, welche Airlines Zwölfjährige ohne Begleitung mitnehmen, dann buchte er den Flug. Während seine Eltern in der Annahme waren, ihr Sohn würde sich in der Schule befinden, war er schon auf dem Weg in den Urlaub.

Mit seinem Scooter ist der Junge zum Zug gefahren und mit diesem dann weiter zum Flughafen. Von dort aus ging es nach Perth und anschließend weiter nach Bali. Nur am Airport von Perth wurde kontrolliert, ob er schon über zwölf Jahre ist.

In Bali angekommen, machte sich der Ausreißer auf den Weg zu seinem Zimmer im All Seasons Hotel, das er ebenfalls schon vorab gebucht hatte. Den Mitarbeitern dort erzählte er, dass seine ältere Schwester später noch ankommen würde.

Er hört "Nein" nicht gerne

Die Eltern des Buben wurden indes von der Schule darüber informiert, dass ihr Spross nicht im Unterricht war. Seine Mutter Emma hat bald herausgefunden, wo sich der Schulschwänzer befand – immerhin bettelte er zuhause schon mehrmals darum, nach Bali fliegen zu dürfen. "Er hört das Wort 'Nein' nicht gerne", erzählte die wütende Mutter dem "Guardian". Sie flog daraufhin übrigens ebenfalls nach Indonesien, um ihren Sohn dort abzuholen.

"Ich wollte ein Abenteuer erleben", erklärte der Zwölfjährige seine Aktion, für die er wohl noch mächtig Ärger bekommen wird.

