14. April 2018 20:12; Akt: 14.04.2018 21:21

13.000 Berliner bei Demo gegen "Mietenwahnsinn"

In der deutschen Hauptstadt Berlin sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Am Samstag demonstrierten Zehntausende dagegen.