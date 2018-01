13-jähriger Ägypter ist 'das klügste Kind der Welt'

Der 13-Jährige löste in nur acht Minuten 320 komplizierte Rechenaufgaben, und das völlig ohne Hilfsmittel wie Taschenrechner. Abdel Rahman Hussein hat sich damit gegen 2.000 Konkurrenten in der Altersklasse von sieben bis 14 Jahren durchgesetzt weltweit durchgesetzt.

Bei dem internationalen Wettbewerb, der in Malaysia stattgefunden hat, traten insgesamt 3.000 Teilnehmer aus 13 Ländern an.

Das junge Mathe-Genie, das in seiner Freizeit gerne Fußball spielt oder Schwimmen geht, möchte sein Talent später einmal dazu nutzen, um in der Computer-Industrie zu arbeiten.

Abdel Rahman Hussein beat 300,000 other children from 70 countries, after he managed to solve 230 complex arithmetic problems in just eight minutes. https://t.co/bxJGzx2p0f