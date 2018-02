14 Verletzte nach Unfall am Frankfurter Flughafen

Am Flughafen in Frankfurt am Main sind am Donnerstag beim Zusammenstoß eines Passagierbusses mit einem Schlepperwagen 14 Menschen verletzt worden. Ein Passagier wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Bus mit 72 Fluggästen, die kurz zuvor gelandet waren, stieß demnach auf dem Weg zum Terminal auf dem Vorfeld des Airports mit dem Schlepper zusammen.

Dessen Fahrer könnte nach ersten Ermittlungen dem Bus die Vorfahrt genommen haben. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

