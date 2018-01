18-Jähriger vergewaltigte mehrfach Stute "Polly"

Daniel B. soll sich mehrfach an der Stute "Polly" in Montgomery vergangen haben. Der 18-Jährige schlich sich in ihre Scheune und missbrauchte das Tier.

Ein Ehepaar erwischte B. auf frischer Tat und verständigte umgehend die Polizei. Als der junge Mann die Flucht ergreifen wollte, hielten sie ihn sofort fest. Die Beamten brachten ihn schließlich auf die Dienststelle.

Laut "The Sun" dürfte sich der 18-Jährige aber nicht zum ersten Mal an der Stute vergriffen haben. Von mindestens zehn Mal ist die Rede.

Toilettenpapier in Scheune gefunden

Die Besitzer von "Polly" sollen bereits vor einiger Zeit Toilettenpapier in der Scheune gefunden haben. Zudem wirkte die 20 Jahre alte Stute verstört.

Der 18-Jährige hat die Gräueltat bereits gestanden und muss sich nun wegen sexuellem Missbrauch von Tieren und Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten.

Kein Einzefall

Der erschreckende Vorfall ist übrigens kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu sexuellen Übergriffen von Menschen auf Tieren.

So wurde erst vor wenigen Tagen ein 65-Jähriger aus Deutschland zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er im April 2016 ein Pferd mit einem Gummi-Dildo missbraucht hatte.

(wil)