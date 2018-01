20.000 Euro Strafe für Wucher-Lokal in Venedig

Die "Osteria da Luca" in der Nähe des weltberühmten Markusplatzes in Venedig ist nun weltweit bekannt. Der Ruf des Lokals ist allerdings kein guter: Vor wenigen Tagen stellte es vier japanischen Touristen für ein Abendessen den gesalzenen Betrag von insgesamt 1.100 Euro in Rechnung.

Die unverschämt hohe Rechnung sorgte weltweit für Schlagzeilen. Der Tourismusverband und die Gastronomie in Venedig fürchten nun um das Image der Stadt. Nicht zuletzt deshalb blühen dem Lokal nun saftige Strafen von insgesamt bis zu 20.000 Euro.

Zum einen ist die Finanzpolizei auf das Lokal, das von Chinesen betrieben wird, aufmerksam geworden. Den Gästen wurde nämlich kein Kassazettel ausgestellt. Die vier Touristen hatten lediglich den Kreditkartenbeleg bekommen.

Auch die Gesundheitsbehörde soll laut Berichten italienischer Medien bei Kontrollen Hygienemängel entdeckt haben.

(red)