20-Jährige trifft Facebook-Freund und wird ermordet

Ein Real-Life-Treffen mit einem Internet-Freund endete für eine junge Inderin am Wochenende fatal: Die 20-Jährige aus dem Stadtteil Vashi in Navi Mumbai im Westen des Landes ist am Sonntag gegen 19 Uhr tot aufgefunden worden.

Ankita M. (20) hatte sich an jenem Tag zu einem Date mit einem jungen Mann verabredet, den sie erst vor kurzer Zeit über Facebook kennengelernt hatte – dieser wurde als mutmaßlicher Täter noch am Sonntag festgenommen.

Bewohner des Hauses hatten die junge Frau im Stiegenhaus liegend entdeckt und erst gedacht, sie sei nur bewusstlos, berichtet die "Times of India". Sie waren es auch, die die Polizei alarmiert hatten.

Facebook-Freund wollte nur Sex

"Niemand hatte eine Ahnung, wer sie war", erinnert sich Santosh G., ein Anrainer. Einige Nachbarn konnten aber dann doch den entscheidenden Hinweis liefern. Sie hatten gesehen, wie die junge Frau eine Wohnung im Erdgeschoss betreten hatte.

Dort stießen die Ermittler auf Blutflecken am Boden und auch auf den tatverdächtigen Haridas N. (25), den Besitzer der Wohnung. Mit seiner Tat konfroniert, gestand der junge Mann den Beamten alles.

Er habe sich zum ersten Mal mit Ankita M. getroffen. In seinem Appartement habe er ihr in der Hoffnung auf Sex Avancen gemacht, doch sei brüsk abgewiesen worden. Als er die 20-Jährige dann mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr zwingen wollte, hätte sie die Flucht angetreten. Voller Rage habe er sie dann mit einem Schnürsenkel erwürgt, so ein Ermittler über den Tathergang.

