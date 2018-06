21-jährige Studentin bei Universität vergewaltigt

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der sexuelle Übergriff bereits in der Nacht auf Sonntag in Bielefeld.

Eine 21-jährige Studentin wurde auf dem Gelände der Universität vergewaltigt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach zwei Personen, die sich am Tattag zwischen 3.00 Uhr und 4.00 Uhr in Höhe der Melanchthonstraße und Schlosshofstraße aufgehalten haben.

Sie sollen sich mit einem vermeintlichen Pärchen unterhalten haben. "Eine Person soll ein Fahrrad geschoben haben", berichtet die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer (+49) 0521/5450.

