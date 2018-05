Kampfhunde auf Familienvater gehetzt

Der syrische Familienvater war mit seinen Angehörigen in einem Park in Sachsen-Anhalt in Deutschland unterwegs, als er von dem 23-Jährigen rassistisch beschimpft wurde. Als sich der Mann schützend vor seine Familie – darunter mehrere kleine Kinder – stellte, ließ der Angreifer seine Hunde auf ihn los.

Opfer konnte sich nicht wehren, da es vom Angreifer festgehalten wurde

Das Opfer konnte sich nicht wehren, während der Hundeattacke hatte ihn der Angreifer in den Schwitzkasten genommen. Die Hunde, ein Staffordeshire-Mischling und ein Bulldoge, fügten dem Syrer dann mehrere Bisswunden zu, der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt werden.

Obwohl die Polizei den Angreifer ausfindig machte, wurde er nicht verhaftet. Die Polizei gibt an, dass es von dem Vorfall mehrere Versionen gebe, und man erst noch weitere Zeugen befragen wolle. Die Hund wurde dem Besitzer abgenommen und vorläufig in ein Tierheim gebracht.



