27-Jähriger wirft Hund aus dem Fenster - tot

Der Vorfall passierte laut Polizei in der Nacht auf Sonntag in Straubing in Niederbayern.

Eine 27-Jähriger hatte einen Hund aus dem 3. Stock eines Wohnhauses geworfen. Der Vierbeiner schlug daraufhin auf dem Boden auf und wurde schwer verletzt.

Der Hund wurde nach dem Sturz umgehend zur Tierrettung nach Regensburg gebracht. Der Arzt versuchte noch das Leben des Tieres noch zu retten, doch für den Vierbeiner kam bereits jede Hilfe zu spät. Er erlag wenig später seinen Verletzungen.

Hintergründe zur Tat unklar

Dass der Vierbeiner eigenständig aus dem Fenster des Wohnhauses gesprungen war, kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die genauen Hintergründe zur Tat sind vorerst noch völlig unklar. Der 27-Jährige wurde angezeigt.

(wil)