28-Jährige von Duo in ihrer Wohnung vergewaltigt

Einen ersten Kontakt hatte die junge Frau mit den beiden bisher unbekannten Tätern in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal in der Innenstadt von Chemnitz (Sachsen).

Nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 4.45 Uhr und 5.45 Uhr traf sie erneut an der Zentralhaltestelle in einer Straßenbahn der Linie 4 auf die beiden Männer. Die 28-Jährige fuhr bis zur Endhaltestelle, stieg dort aus und lief in Richtung ihrer Wohnung.

Die beiden Unbekannten folgten ihr bis zu ihrem Wohnhaus. Als die Frau ihre Wohnungstür schließen wollte, wurde sie von den beiden Unbekannten in die Wohnung gedrängt. Die Unbekannten nahmen dann gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor. Die Männer flüchteten über den Balkon aus der Wohnung.

Polizei sucht Zeugen

Ein eingesetzter Fährtenhund der Polizeidirektion Chemnitz folgte deren Spur bis zu einem Verbindungsweg zwischen der Wolgograder Allee und Ernst-Wabra-Straße. Dort verlor er die Fährte neben einer Parkbank.

Die 28-Jährige beschrieb die Männer wie folgt: Beide sind südländischen Typs, ca. 30 Jahre alt, haben eine schlanke Statur und sind etwa 1,70 Meter groß. Die Kriminalpolizei ruft Zeugen auf sich bei den zuständigen Behörden zu melden.

In den vergangenen Monaten ist es in Chemnitz zu mehreren mutmaßlichen Vergewaltigungen gekommen. Ende Mai wurden etwa eine 23-Jährige auf einem Parkplatz mitten in der Innenstadt und eine 15-Jährige im Keller eines Wohnbaus vergewaltigt.

