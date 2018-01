Sport an Bord: Polizei wirft Fitness-Star aus Flugzeug

Wurden dem US-Fitness-Star (24) ausgerechnet ein paar Stretch-Übungen zum Verhängnis? Wild: Weil Instagram-Berühmtheit Jennifer Leigh "Jen" Selter (11,7 Millionen Follower) kurz vor dem Start einer American-Airlines-Maschine nach New York noch einmal aufstand und sich streckte, wurde sie aus dem Flugzeug geworfen – von fünf Polizisten. Auf Twitter machte sie ihrem Ärger über die Fluglinie Luft.

"Verrückt": Jen Selter twitterte die Streitereien mit der Crew (Quelle: Twitter).

Der turbulente Vorfall auf der Startbahn: Jen Selter wollte mit ihrer Schwester von Miami nach New York fliegen, ihre Maschine hatte aber über zwei Stunden Verspätung – die Passagiere mussten im Flugzeug auf den Start warten. Weil Selter dann kurz aufstand, sich streckte und ihre Jacke verstaute, kam es zu einem Wortwechsel mit einem Stewart, der ihr verdeutlichte, dass sie sich sofort wieder hinzusetzen habe.

Die Diskussion mit der Crew eskalierte schließlich: Als der Stewart sie fragte, ob man sie aus dem Flieger werfen solle, antwortete der Instagram-Star sarkastisch mit "Yeah!"

"Sie haben mich wie Schwerverbrecher behandelt"

Ein Fehler: Der Pilot alarmierte daraufhin die Polizei, die mit fünf (!) Beamten anrückte und Jen Selter, ihre Schwester und eine weitere Passagierin abführten. "Es war so demütigend. Sie haben mich wie einen Schwerverbrecher behandelt, dabei habe ich nichts falsch gemacht", klagte Selter später der "New York Post".

Just like that, 5 cops coming at me. Worst experience American Air ✌🏼 pic.twitter.com/1LY1NrAQ3k — Jen Selter (@JenSelter) 28. Januar 2018

1, 2, Polizei! Die Cops rücken an, um Jen Selter abzuführen (Quelle: Twitter).

Auf einem der zwei Videos, die Selter auf Twittere stellte, ist zu hören, wie ein Polizist zu ihr sagt: "Die Fluglinie will nicht, dass sie heute in diesem Flugzeug mitfliegen." Das Internet-Model reiste dann einen Tag später nach New York – mit American Airlines. Sie sagte aber: "Ich werde nie mehr mit dieser Fluglinie fliegen!" Die Airline bestätigte, dass man Jen Selter wegen einer "Meinungsverschiedenheit" gefragt habe, ob sie das Flugzeug verlassen wolle – und ihr später ein Hotel und Verpflegung angeboten habe, was sie aber abgelehnt habe.

(tas)