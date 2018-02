Ex-Freundin getötet: Abdul D. ist älter als 15

Seit dem 27. Dezember sitzt der junge Afghane in U-Haft. An jenem Tag traf er in einem Supermarkt in der deutschen Stadt Kandel auf seine Ex-Freundin. Ohne Skrupel holte er ein Messer hervor und stach auf das Mädchen ein. Die 15-Jährige verstarb wenig später im Spital, "heute.at" berichtete.

Bereits kurze Zeit nach der Festnahme kamen Zweifel bei der Altersangabe von Abdul D. hoch. Diese haben sich nun bestätigt: Laut einem medizinischen Gutachten ist er mindestens 17 und höchstens 20 Jahre alt. So gilt für ihn aber dennoch das Jugendstrafrecht.

Kein Kommentar von Abdul D.

Als der Afghane im April 2016 nach Deutschland kam, gab er an, 14 Jahre alt zu sein. Ein genaues Geburtsdatum konnte er damals nicht nennen.

Abdul D. schweigt beharrlich in der U-Haft. Zu der Tat will er nichts sagen. Auch über sein Alter will er keine weiteren Angaben machen.

(slo)