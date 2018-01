Abgestürztes Objekt ließ Experten rätseln

Lange Zeit schimmerte das Objekt blau am Himmel und kam immer näher auf die Erde zu. Ein paar Kilometer südwestlich von Delhi, in einem kleinen indischen Dorf, krachte der Körper schließlich auf den Boden.

Viele vermuteten sofort einen verglühten Meteoriten. Denn der Brocken hinterließ einen 30 Zentimeter tiefen Krater.

Kein Meteorit

Mehrere Spezialisten reisten extra an, um das mysteriöse Objekt zu untersuchen. Als die Wissenschaftler vom India Meteorological Department ankamen, war der große Brocken allerdings bereits deutlich geschrumpft und hatte seinen Inhalt freigelegt.

Bei dem abgestürzten Objekt handelte es sich nämlich um keinen Besucher aus dem Weltall. Es war lediglich der Inhalt einer Bordtoilette eines Flugzeugs, die während des Flugs entleert wurde.



An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh