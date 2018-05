Acht Tote bei Schießerei an Schule in Texas

Bei der Schießerei in einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach US-Medienberichten am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. US-Präsident Donald Trump äußerste sich beim Kurzmitteilungsdienst Twitter besorgt: Nach ersten Berichten sehe es "nicht gut aus".

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Nach US-Medienberichten handelt es sich um mindestens acht Todesopfer.

KPRC: At least 8 people killed in Santa Fe High School shooting, according to source close to investigation— Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) May 18, 2018

Augenzeugen berichteten gegenüber dem Nachrichtensender CNN, dass ein Schütze am frühen Morgen, zwischen 7.30 und 7.45 Uhr Ortszeit, in ein Schulzimmer eindrang, in dem gerade Kunst unterrichtet wurde. Der Schütze habe eine Schrotflinte bei sich gehabt und auf Schüler geschossen, sagten die Zeugen.

Schütze festgenommen

Eine junge Frau sei durch ein Schuss am Bein verletzt worden, berichtet der lokale Sender KTRK. Weitere verletzte Schüler seien inzwischen in ein Krankenhaus nach Galveston gebracht worden.



Santa Fe Studentin Dakota Shrader mit ihrer Mutter nach der Schießerei. (Bild: picturedesk.com)

Ein Schüler habe den Feueralarm aktiviert, als er den bewaffneten jungen Mann gesehen habe, so KTRK. Das gesamte Schulgebäude wurde daraufhin evakuiert. Die Schüler wurden zum Sportplatz gebracht, wo sämtliche Rucksäcke von der Polizei kontrolliert wurden. Andere Schüler seien in Panik geflohen.

Der Schütze soll selber Schüler an der Santa Fe High School sein. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

