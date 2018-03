Achtung Stufe, Hillary!

Rutschig und steil scheinen die Stufen des Jahaj Maha Palasts – zumindest für Hillary Clinton. Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin ist beim Besuch der indischen Ruinenstadt Mandu beinahe eine Treppe heruntergefallen.

Gleich zweimal können ihre Begleiter die 70-Jährige gerade noch stützen, als sie auf halbem Weg fast den Spagat macht. Eine Aufnahme zeigt, wie Clinton sich schließlich ihrer Sandalen entledigt und den letzten Teil der Treppe barfuß und unfallfrei bewältigt.

Die Demokratin bewirbt in Indien aktuell ihr Buch "What Happened" (dt. "Was geschah"), in dem sie ihre Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 gegen Donald Trump erklärt.

Gebrochener Zeh in London

Im Oktober stellte sie das autobiografische Werk in London vor. Dort wurde ihr die Treppe eines Hotels zum Verhängnis. Mit einem Kaffeebecher in der Hand sei sie die Treppe hinuntergeeilt. Dabei habe sich ihr Absatz verkeilt, und sie sei gefallen.

"Ich habe versucht aufzustehen, und es hat wirklich weh getan", sagte Clinton später in einer Fernsehsendung. Zur "Graham Norton Show" war sie mit einer Stiefelschiene erschienen, denn: "Ich habe mir meinen Zeh gebrochen."

