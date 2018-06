AfD-Chef wurden beim Baden die Kleider geklaut

Alexander Gauland (77) genehmigte sich am frühen Dienstagabend vergangene Woche eine Erfrischung im kühlen Nass. Immerhin hatte es an dem Tag knapp 32 Grad. Doch als der AfD-Politiker wieder aus dem Wasser vom Heiligen See in Potsdam kam, war seine Kleidung plötzlich weg.

Augenzeugen zufolge habe ein Unbekannter das Ufer betreten, sich die Kleider geschnappt und dabei gerufen: "Nazis brauchen keinen Badespaß!"

Gauland bestätigte den Vorfall gegenüber der "Märkischen Allgemeinen", die auch einen Schnappschuss davon hat, wie der Bestohlene in Begleitung eines Polizisten und nur in Badehose wieder nach Hause marschiert. Seine Wohnung befindet sich ganz in der Nähe des Sees.

"Mir sind die Sachen von jemandem geklaut worden während ich im Wasser war und andere Badegäste haben ohne mein Zutun die Polizei geholt", so Gauland zur MAZ. "Das Wichtigste war der Schlüssel."

Staatsschutz ermittelt

Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen eingeleitet.

Im Netz amüsieren sich einige AfD-Gegner über den Vorfall. Eine Augenzeugin, die den Politiker beim Nachhauseweg fotografiert hat, sagte laut MAZ: "Es war ein großartiger Tag."

