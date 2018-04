Affe verschleppt Neugeborenes – tot!

Albtraum für die frischgebackene Mutter: Im 2000-Einwohner-Dorf Talabasta (Indien) schlich sich mitten in der Nacht eine Affe in ein Haus – das Tier gelangte lautlaus zum Bett der schlafenden Mutter, schnappte sich den Säugling und lief davon.

Affe ließ das Kind auf der Flucht fallen

Sofort wurde eine große Suchaktion eingeleitet – alle Bewohner des Dorfes sowie die Polizei und Förster durchkämten die Gegend. Dann die traurige Erkenntnis: Der Bub wurde leblos in einem Brunnen gefunden, laut der Polizei soll der Affe ihn auf der Flucht fallen gelassen haben.

Regierung unternimmt nichts gegen die Affen

Laut den Dorfbewohner habe die Regierung das Kind auf dem Gewissen – nur Stunden nach dessen Tod gingen Tausende Inder vor dem örtlichen Försterbüro auf die Barrikaden. Sie riefen die zuständigen Beamten auf, die stetig wachsenden Affenbevölkerung in der Gegend, die in der Nähe mehrerer Waldgebiete liegt, unter Kontrolle zu bekommen.

Das Problem gibt es in Indien auch in größeren Städten, weil Wälder schrumpfen, so dass die Tiere - meist Makaken - anderswo nach Nahrung suchen. Im Dorf Talabasta stehlen die Primaten dem Polizeisprecher zufolge den Menschen Essen aus den Händen und sogar aus ihren Kühlschränken. „Jetzt gerade sind 20 bis 25 Affen auf dem Dach meines Büros“, so der Polizeisprecher.

(isa)