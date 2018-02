Bub twitterte live aus der Amok-Schule

Der Valentinstag endete für Schüler und Lehrer an der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland in einer Tragödie: 17 Menschen überlebten den Amoklauf von Nikolas Cruz (19) nicht, Dutzende wurden schwer verletzt.

Während der Amokläufer in der Schule mordete, saß auch Aidan Minoff (14) in einem Klassenzimmer. Er hörte Knallgeräusche, dachte sich erst nichts Böses, berichtet er der "Bild". Dann kam ein Klassenkamerad vom WC und schrie: " Das sind Schüsse".



"Ich habe verdammte Angst"

„Wir wussten sofort, dass das keine Übung war – es gab ja schon eine am Morgen.“ Der Lehrer hat die Tür verschlossen, den Raum verbarrikadiert, die Klasse hat sich unter Tischen versteckt und in eine Ecke gekauert. Weg von der Tür. Aidans Mitschüler schluchzten, einige weinten. Und Aidan? Begann zu twittern. „In meiner Schule wird geschossen und ich bin hier eingesperrt. Ich hab‘ verdammte Angst.“

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14. Februar 2018

Auf Aidans Twitterbild ist auch ein weiterer Schüler zu sehen, der Nachrichten per Handy verschickt. Zehn Minuten später schickt Aidan die nächste Nachricht raus: "Immer noch eingesperrt, ich habe die lokalen Nachrichten überprüft, es gibt 20 Opfer. Lang lebe die Majory Stoneman Douglas High".

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) 14. Februar 2018

90 Minuten später ist Aidan in Sicherheit: Er postete ein Bild aus dem Freien, schreibt: "„Wir wurden befreit. Gott schütze Amerika.“ Kurz später stellt Aidan fest, dass seine Live-Updates aus dem Schulgebäude sich rasant auf Twitter verbreitet haben (Aidan hatte bis vor der Tragödie nur eine Handvoll Follower, in nur wenigen Minuten waren es plötzlich mehr als 7.000). „Dieser Twitter-Ruhm ist keine 17 Leben wert.“

Der junge Mann gab im Anschluss CNN noch ein berührerndes Interview:





Für Aidan endete der dramatische Tag bei seiner Familie. Auf der Heimfahrt twitterte aus dem Auto: „Gott schütze Amerika. Wir werden den 14. Februar 2018 niemals vergessen.“



