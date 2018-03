Lauter Knall 27. März 2018 14:09; Akt: 27.03.2018 14:33 Print

Air France-Maschine wird fast Flügel abgerissen

Schrecken für Passagiere eines Inlandflugs in Frankreich: In der Kabine knallte es laut. Doch was sich nach der Landung zeigte, hatte niemand erwartet.