Ajatollah droht mit der Zerstörung von Tel Aviv

Der Iran hat Israel vor weiteren Angriffen auf seinen Verbündeten Syrien gewarnt. Syrien habe jedes Recht, sich gegen eine israelische Aggression selbst zu verteidigen, zitierte das iranische Staatsfernsehen am Freitag den Sprecher des Außenministeriums.

Ajatollah Ahmad Chatami drohte in seiner Freitagspredigt mit der Zerstörung von Tel Aviv und Haifa, "sollte Israel töricht handeln". Der Iran werde trotz Druck des Westens seine Raketenstreitmacht weiter ausbauen. Die Zuhörer quittierten die Worte des zu den Hardlinern zählenden Geistlichen mit den Rufen "Tod Amerika" und "Tod Israel".

Israel hatte am Donnerstag nach eigenen Angaben nahezu die gesamte militärische Infrastruktur des Irans in Syrien aus der Luft angegriffen. Zuvor hatten iranische Revolutionsgarden nach israelischen Angaben aus Syrien heraus israelische Armeestellungen auf den seit den 1980er Jahren annektierten syrischen Golan-Höhen mit Raketen beschossen. Dabei kam es Berichten zufolge zu geringen Schäden.

Das iranische Außenministerium dementierte allerdings am Freitag eine iranische Beteiligung an diesen Raketenangriffen. Israel benutze "frei erfundene und grundlose" Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Teheran.

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat sich im syrisch-israelischen Grenzgebiet in den vergangenen Wochen erheblich verschärft. Zusätzlich befeuert wird er durch die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen.

Israel, das seine Existenz durch den Iran bedroht sieht, gehört zu den größten Unterstützern von Trumps Iran-Politik.

