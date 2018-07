Sonnenschirm durchbohrt Badegast am Strand

Dramatischer Unfall am Strand von Ocean City (Maryland): Laut Polizei soll sich durch eine Windböe ein Sonnenschirm gelöst und durch die Luft geflogen sein – er traf eine US-Hausfrau (54) aus Pennsylvania so unglücklich, dass ihr Brustkorb durchbohrt wurde. Im Spital kämpften Ärzte um ihr Leben, aber sie wird es zum Glück überstehen.



Das Netz berichtet über den Fall (Quelle: YouTube).

Das Opfer wurde laut "Maryland State Police" mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen – sie soll bei Bewusstsein gewesen sein. Die Einsatzkräfte hatten den Schirm abgesägt und das Opfer mit dem verbliebenen Stück im Körper abtransportiert.

Unfälle mit Sonnenschirmen sind in den USA keine Einzelfälle: Letzte Woche hatte ein umherfliegender Schirm eine Strandgängerin in New Jersey am Bein schwer verletzt, vor drei Tagen war eine Frau bei Santa Monica von einem Schirm durchbohrt worden.

Das Opfer wird mit dem Hubschrauber abtransportiert (Quelle: Facebook).



Der Vorfall vor drei Tagen in Santa Monica (Quelle: YouTube).

