Polizei streckt wütenden Fluggast mit Taser nieder

Der Vorfall trug sich am Sonntagabend an Bord einer American Airlines, die von Miami nach Chicago unterwegs war, zu. Während sich die Maschine noch am Gate befand, beschwerten sich Passagiere über Garcia. Er soll eine junge Frau, die sich in Begleitung ihres Freundes befand, mehrmals begrapscht haben. Der verärgerte Mann wies Garcia daraufhin an, die Belästigung zu unterlassen. Es kam zu einem Streit zwischen den beiden.

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Streit in einem Flieger mitbekommen? Einmal? Leider immer wieder.

Ja, aber zum Glück nicht so schlimm.

Nein, bisher noch nicht.

Ich fliege nie.

Andere Fluggäste baten die Crew daraufhin, den Störenfried aus dem Flieger zu werfen. Dieser weigerte sich allerdings, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Weil sich der Mann einer Festnahme entziehen wollte und die Offiziere beschimpfte, setzten die Beamten den Taser ein. Erst schien ihn das noch wenig zu beeindrucken, später ging er doch zu Boden.

Video der Festnahme im Netz

Zeugen filmten der Vorfall, das Video landete im Netz. American Airlines sagte den Medien: "Sobald die Offiziere an Bord waren, begann er mit ihnen zu kämpfen." Er soll auch versucht haben, den Beamten eine Waffe zu entnehmen.

Flug über eine Stunde verspätet

"Wir werden in dieser Angelegenheit mit dem Miami-Dade Police Department kooperieren. Der Flug, der planmäßig um 21.30 Uhr abfliegen sollte, hob um 22.34 Uhr mit allen übrigen Passagieren ab. Wir danken unseren Crews und dem Flughafen-Team für ihre hervorragende Arbeit in dieser Situation ", so American Airlines in einer Erklärung.

Garcia wurde auf Revier gebracht und wird angezeigt. Ein Video zeigt, wie der Mann weggebracht wird.

A little excitement caused delay.. Miami PD had to TASE & forcibly remove this asshole from my flight home 😳 pic.twitter.com/GhihpmcCiJ — kaitlin waters (@kaitlinwaterss) 23. April 2018

(red)