Putzfrau entdeckt toten Fötus auf Flugzeug-WC

Unfassbar: Auf der Flugzeugtoilette einer American Airlines-Maschine am "LaGuardia"-Airport in New York hat eine Putzfrau einen schockierenden Fund gemacht. In dem am Hangar 5 abgestellten Flugzeug hatte die Reinigungskraft gegen 7:30 Uhr morgens einen toten, etwa drei bis sechs Monate alten Fötus gefunden – eingewickelt in Klopapier. Durch die Ermittlungen der Polizei verzögerten sich weitere Flüge um Stunden.



US-Medien berichten über den Fall (Quelle: YouTube/CBS News).

Flug 1942 der "AA" war von Charlotte, North Carolina, kommend am Flughafen "LaGuardia" angedockt, der Airbus A321 sei laut Behörden über Nacht in einem Hangar zur Reinigung und für regelmäßige Wartungsarbeiten geparkt gewesen. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete den Fall als "tragisch" und erklärte, man arbeite mit den Ermittlern zusammen.

Ein Gerichtsmediziner in New York soll nun klären, wie das Kind gestorben ist, US-Beamte checken die Passagierliste, um die mögliche Täterin auszuforschen.

Die Airline verkündete, dass der Jet Verspätung hat – die wahren Hintergründe verriet sie nicht.

Erst Ende Juni hatte ein ähnlicher Fall weltweit für Aufsehen gesorgt: Auf der Toilette einer Passagiermaschine der Fluglinie AirAsia ist in Indien der Leichnam eines Neugeborenen gefunden worden.

