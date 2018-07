Autistin (22) musste Asche ihrer Mutter essen

Der Begriff-Spektrum-Störung (ASS) umfasst eine Gruppe von tief greifenden Entwicklungsstörungen des Gehirns, die von Geburt an vorliegen und in den ersten Lebensjahren in Erscheinung treten. Frühkindlicher und atypischer Autismus sowie das Asperger-Syndrom bilden zusammen die Autismus-Spektrum-Störungen.