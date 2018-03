Großeinsatz nach Terroralarm an Schule

Gegen 10 Uhr wurde von der Gewerblichen Schule in Crailsheim am Schulzentrum Karlsberg ein Notruf abgegeben. Polizeihubschrauber kreisten über der Schule, aus dem ganzen Land rasten Kräfte des SEK an.

+++POLIZEIEINSATZ IN CRAILSHEIM+++

An einer Gewerblichen Schule in #Crailsheim läuft aktuell ein Polizeieinsatz.

Es wurde eine verdächtige Person gemeldet. Die Polizei überprüft die Meldung.

Die Polizei hat ein #Bürgertelefon eingerichtet, Telefon: 07151 950 346 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 19. März 2018



Ein Schüler hatte gemeldet, das sich auf dem Dach zwei Männer mit einer Waffe befinden würden. Sofort waren Schüler und Lehrer angewiesen worden, sich in den Klassenzimmern zu verschanzen. „Es sind zwei Personen vermutlich mit einer Waffe gesichtet worden“, sagte Schulleiter Andreas Petrou der Deutschen Presse-Agentur. Ein großes Polizeiaufgebot durchsucht anschließend die Räumlichkeiten der gewerbliche Schule . Gefahndet wurde nach einer oder sogar mehreren bewaffneten Personen.

Die Polizei Aalen informiert via Twitter: „Es wurde eine verdächtige Person gemeldet. Die Polizei überprüft die Meldung.“ Der SWR berichtet, eine verdächtige, dunkel gekleidete Person sei auf dem Dach gesehen worden.

Momentan befinden sich die Mehrzahl der Lehrer und Schüler noch in Ihren Klassenzimmern. https://t.co/z99zke3rJu — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 19. März 2018

Kurz später gab es zum Glück Entwarnung

Mittlerweile gab die Polizei bekannt, dass es sich nicht um einen "Echtfall" handelt, sondern dass es sich bei der Verdächtigen Person um einen Handwerker handeln könnte – Hinweisen werden jetzt nachgegangen.

(isa)