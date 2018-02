Schüler filmt wie Schütze das Feuer eröffnet

Ein Amokläufer hat am späten Mittwochabend (MEZ) an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnet.

Kurz nach dem Attentat teilte die Polizei von Broward mit, dass mindestens 14 Opfer, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Behördenvertreter sprachen unterdessen von "zahlreichen Toten". Alle Details und weitere Infos finden Sie hier >>>

Noch während der Schütze durch das Gebäude streifte, schickten die unter ihren Tischen kauernden Jugendlichen Nachrichten an ihre Angehörigen. So landete auch das Video eines Schülers im Internet, der mitfilmte, wie der Angreifer das Feuer eröffnet (siehe unten). Mindestens 16 Schüsse sind zu hören, im Klassenzimmer bricht Panik aus. "Heilige Schei***", ist der Teenager, der den Vorfall aufzeichnete, zu hören. "Oh mein Gott!"

Shooting at Marjory stoneman Douglas high school not even a hour ago.. prayers go out to everyone in the school pic.twitter.com/9n8bx2Vp4F — cyanide. (@Tezlurkss) 14. Februar 2018

