Aufregung um Bäckerei namens "Anne & Frank"

Das Anne Frank Haus in Amsterdam ist weltberühmt, genauso wie die rührenden Tagebücher der Verfasserin. Die Familie des jüdischen Mädchens hat sich während der deutschen Besatzung in jenem Haus versteckt, wurde allerdings verraten und daraufhin ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deponiert. Dort verstarb Anne Frank im Alter von nur 15 Jahren.

Das Anne-Frank-Gedenkhaus befindet sich in der Prinsengracht in Amsterdam. Ganz in der Nähe hat nun eine Bäckerei mit dem Namen "Anne & Frank" eröffnet, was sowohl Einheimische als auch Touristen verärgert. So wird die Namenswahl von vielen als "geschmacklos" bezeichnet.

"Selbst wenn die Besitzer tatsächlich Anne und Frank heißen würde, fände ich die Namenswahl noch immer schockierend", schreibt etwa ein User auf Twitter.

Der Inhaber versicherte mehreren Medien gegenüber, den Namen bald zu ändern. "Es war nicht meine Absicht jemanden zu beleidigen", wird er von BBC zitiert. "Der Name klang einfach nett".

