Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt

Es wird ein langer Tag für Angela Merkel: Die deutsche Kanzlerin ist kurz vor 9 Uhr am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude in Berlin eingetroffen. Dort bekommt Deutschland, 171 Tage nach der Bundestagswahl, endlich eine neue Regierung. Zur Unterstützung an der Seite der 63-Jährigen ist auch ihr Ehemann Joachim Sauer sowie ihre Mutter, die 89-jährige Herlind Kasner, die wohl nicht stolzer auf ihre Tochter sein könnte. Immerhin wurde diese zum vierten Mal in Folge zur deutschen Kanzlerin ernannt.

Mama Herlind Kasner lässt sich die Wiederwahl ihrer Tochter nicht entgehen. (Bild: Reuters) Mama Herlind Kasner lässt sich die Wiederwahl ihrer Tochter nicht entgehen. (Bild: Reuters)

Ab 9 Uhr tagte der Bundestag und die Abgeordneten stimmten in einer geheimen Wahl ab, ob Merkel nach 2005, 2009 und 2013 erneut zur Bundeskanzlerin gewählt wird. Die CDU-Chefin brauchte dafür mehr als die Hälfte der Stimmen aller Abgeordneten, das hat sie geschafft. Kurz vor 10 Uhr stand es fest: Merkel bekam 364 von 399 Stimmen und ist somit wiedergewählt.

Nach der Verkündigung des Ergebnisses durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte Merkel: "Ja,Herr Präsident, ich nehme die Wahl an." Schäuble wünschte Merkel daraufhin "von Herzen Kraft und Erfolg und Gottes Segen bei der Bewältigung ihrer großen Aufgabe." Die seit 2005 amtierende Kanzlerin wurde damit wie erwartet im ersten Wahlgang bestätigt.

Anschließend wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Merkel zur Kanzlerin ernennen. Um 12.30 Uhr begibt sich die 63-Jährige dann zurück ins Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie offiziell zur Kanzlerin und auch die 15 Minister offiziell ernennen wird. Diese sollen etwa eine Stunde später im Bundestag vereidigt werden. Um 17 Uhr kommt das Kabinett schließlich zu einer ersten Sitzung zusammen.

(red)