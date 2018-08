Angela Merkel empfängt Wladimir Putin

Zum zweiten Mal innerhalb von gut drei Monaten kommen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Samstag zu einem Gespräch über die Konflikte in Syrien und der Ostukraine zusammen. Weiteres Thema bei dem Treffen auf Schloss Meseberg bei Berlin wird der Streit mit den Nachbarländern über die Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland sein.

Umfrage War die Hochzeitseinladung Putins ein Fehler? Ja, das schadet dem Ansehen Österreichs.

Nein, jeder darf einladen, wen er will.

Ich bin mir nicht sicher, aber die Optik ist schief.

Zeichen der Entspannung mit Deutschland

Merkel und Putin hatten sich erst Mitte Mai im russischen Badeort Sotschi am Schwarzen Meer getroffen. Anschließend hatte Merkel Ende Juli den russischen Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow in Berlin empfangen – ein ungewöhnlicher Vorgang. Dass jetzt schon wieder ein bilaterales Treffen stattfindet, wird als Zeichen der Entspannung gesehen. Die Beziehungen waren seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vor vier Jahren schwer angeschlagen.

Es ist der erste bilaterale Besuch Putins in Deutschland seit 2014. Danach kam der russische Präsident nur noch zu zwei Gipfeltreffen, an denen auch andere Länder teilnahmen: zum G-20-Gipfel in Hamburg 2017 und zu einem Ukraine-Gipfel in Berlin 2016.

Besuch in der Südsteiermark

Unmittelbar vor seinem Besuch bei Merkel war Putin bei der Hochzeitsfeier von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in der Südsteiermark zu Gast. Dort verbrachte der Kreml-Chef etwa eine Stunde, brachte der Ministerin einen Don-Kosaken-Chor als Gastgeschenk mit und schwang sogar das Tanzbein, bevor es weiter nach Deutschland ging.

(red)