Nach diesem Foto wurde Mylee (8) erstochen

Eine schreckliche Bluttat erschütterte am Sonntag Großbritannien: Ein 54-jähriger Vater steht im Verdacht seine eigene Tochter erstochen zu haben.

Bei diesem Foto war die Welt von Mylee B. (8) und ihrer Familie aus der Gemeinde Brownhills noch in Ordnung. Vater Bill B. hatte es um 20.16 Uhr auf Facebook gepostet. Das Mädchen ist glücklich, sitzt in einem Bett mit einer Pizza vor sich. "Pitza on bed lv moo x [sic!]" ("Pizza auf dem Bett, liebe dich Moo"), schreibt der 54-Jährige dazu.

Es sollte das letzte Foto der Achtjährigen sein. Eine knappe Stunde später wurde Mylee, die auf den Spitznamen "Moo" hörte, und ihr Vater mit lebensgefährlichen Stichwunden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nachbarn hatten Schreie vernommen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sie das blutverschmierte Mädchen und ihren verletzten Vater. Mylee starb kurze Zeit später.

Vater unter Mordverdacht

Was sich in dieser Stunde zugetragen hat, ist bislang nicht bekannt. Der 54-Jährige befindet sich nach einem Bauchstich in kritischem Zustand. Er steht unter ständiger Bewachung durch Ermittler der Mordkommission, die hoffen, ihn bald befragen zu können.

"Wir stehen noch am Anfang unserer Ermittlungen um zu verstehen was genau passiert ist, und warum – aber ich kann bestätigen, dass wir nicht nach weiteren Personen im Zusammenhang mit diesem Fall suchen", wird der leitende Ermittler Jim Colclough in der "Sun" zitiert.

"Sie haben mein Baby erstochen"

Mutter Tracy T. ist völlig aufgelöst. "Sie haben mein Baby erstochen", soll sie nach Angaben von Nachbar Graham Greatrex (74) immer wieder "hysterisch" geschrien haben. "Sie stand unter Schock und konnte nichts anderes mehr sagen", erinnert sich der Pensionist.

Auch Freunde und Verwandte verstehen die Welt nicht mehr. Bill B. sei "nicht der Typ", der so eine Bluttat anrichte und hätte – trotz Differenzen mit seiner Ehefrau – immer liebevoll für seine fünf Kinder gesorgt.

Mutmaßlicher Täter ist Bruder von Promi-Bodyguard

Pikant: Der 54-Jährige ist der Bruder des berühmten Bodyguards Mark B., der bereits in TV-Shows Auftritte als knallharter Ausbildner hatte und auch schon für die Sicherheit des Ex-Hollywood-Traumpaares Brad Pitt und Angelina Jolie zuständig war.

Ein Sprecher des Bodyguards ließ mitteilen, dass er sich Privatsphäre für seine Familie wünsche und fügte hinzu: "Es wird kein weiteres Kommentar dazu geben".

