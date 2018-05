Alkolenkerin rast Mutter tot, grinst auf Polizeifoto

Angenette W. aus Ocala, Florida, wurde am vergangenen Donnerstag verhaftet, nachdem sie kurz nach Mittag von hinten in den Wagen der 18-jährigen Shiyanne K. und ihrer 60 Jahre alten Mutter Sandra C. gerast war.

Der Hyundai Elantra der Familie wurde dabei gegen einen voran fahrenden Pferdetransporter geschleudert. Die ältere Frau auf dem Beifahrersitz wurde bei dem Crash lebensgefährlich verletzt und verstarb Tage später in einem Krankenhaus. Ihre jugendliche Tochter überstand den Unfall mit leichten Verletzungen.

Gegenüber den Cops vor Ort hatte Angenette W. noch angegeben, im Wagen ihr Telefon fallen gelassen zu haben. Doch als den Polizisten der Geruch von Alkohol aus ihrem Mund entgegen schlug, wurde schnell klar, die Frau war betrunken. Ein Test zeigte: der Alkoholspiegel in ihrem Blut überstieg den erlaubten Grenzwert um mehr als das Doppelte.

"Sie empfindet keinerlei Reue"

Das veröffentlichte Polizeifoto hat in den USA eine Welle der Entrüstung losgetreten. Denn obwohl die 44-Jährige mit ihrem tödlichen Alkocrash eine Familie in den Abgrund gestürzt hat, grinst sie auf der Aufnahme bis über beide Ohren. "Ich finde das absolut abscheulich und das [Bild] zeigt, dass sie keinerlei Reue empfindet für das was sie getan hat", klagt Shiyanne K. gegenüber dem TV-Sender WKMG: "Ich hoffe der Richter sieht dieses Bild und sieht das genauso."

Angenette W. befindet sich übrigens wieder auf freiem Fuß. Sie wurde zwar wegen mehrerer Vergehen, darunter Trunkenheit am Steuer, angezeigt, konnte aber ihre Kaution hinterlegen und das Gefängnis bereits am Freitag wieder verlassen. Offenbar halten auch die Cops nicht allzu viel von dem bizarren Foto der 44-Jährigen. Laut dem Bericht versuchen die Ermittler der Florida Highway Patrol die Anklage auszuweiten.

