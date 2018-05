Bär jagt verirrte Russen auf Baum und rettet sie so

Andrej Medwedjew (20) und Alexander Grunenko (15) erlebten bei ihrem Ausflug in einen Wald in der westsibirischen Region Kemerowo den Schreck ihres Lebens. Wie die "Siberian Times" am Donnerstag berichtet, stieß das Duo auf seiner Suche nach Bärlauch auf einen wütenden Bären auch.

Die beiden jungen Russen hatten sich auf der Suche nach dem begehrten Wildgemüse im Dickicht verirrt. Als die Nacht hereinbrach, hatte das Duo weder den Weg nach Hause, noch einen Ort finden können, von dem es Hilfe rufen konnte. Ihre Handys hatten nirgends Empfang.

"Es wurde dunkel und ich sah eine Silhouette – ein Bär. Ich schrie nur: Lauf!", erinnert sich Medwedjew an das erste Aufeinandertreffen im Unterholz. Das Raubtier jagte den panischen Russen hinterher, doch die beiden jungen Männer konnten sich auf einen Baum retten.

Nacht im dunklen Wald

Genau das war ihre Rettung. Nicht nur, dass der Bär von ihnen abließ, so hatten die Handys der beiden durch die zusätzliche Höhe plötzlich wieder Empfang! Dadurch konnten sie einen Notruf absetzen.

Nach dem Schockerlebnis mussten Medwedjew und Grunenko aber noch die Nacht in dem dunklen Wald ausharren. In ständiger Furcht vor der Rückkehr des Raubtiers bauten sie ein Feuer und hielten abwechselnd Wache, bis die Suchmannschaften am nächsten Morgen eintrafen.

"Sie hatten Glück, dass der Bär nicht hungrig war", erklärt der Vorsteher der örtlichen Jagdgesellschaft, Pawel Stepanov. "Wenn er die Jungs wirklich hätte fressen wollen, dann hätte er sich leise an sie herangeschlichen. Er hätte sie schnappen können, wenn er gewollt hätte."

Der aggressive Meister Petz war offenbar schon ein älteres Semester, wie der Jäger erklärt. "Auf diese Art kann man nur ausgewachsenen Bären entkommen – sie klettern nicht mehr auf Bäume. Aber ein junger Bär wäre leicht ganz nach oben gekommen."

