18. April 2018

Angreifer schlägt mit Gürtel auf Juden ein

von Isabella Martens - Antisemtische Attacke in Berlin! Ein junger Mann (21) wurde am Dientag am Prenzlauer Berg attackiert – weil er Jude ist.