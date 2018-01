Anschlag auf Hotel Intercontinental in Kabul

Bewaffnete Angreifer haben am Samstag im Hotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf Gäste geschossen und ein Feuer in der Küche gelegt. Der Anschlag habe kurz nach 21.00 Uhr (Ortszeit) begonnen, hieß es aus dem Innenministerium. Man habe Schusswechsel, aber noch keine Detonation von Sprengstoffwesten gehört.

Schüsse fallen

Ein Gast, der sich in seinem Hotelzimmer versteckte, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Ich weiß nicht, ob die Angreifer im Hotel sind, aber ich höre Schüsse, die von irgendwo nahe des ersten Stockwerks kommen." Laut 1TV soll eine Konferenz von afghanischen IT-Experten mit ungefähr 100 Teilnehmern im Hotel stattgefunden haben.

BREAKING: 5-star hotel was set on fire by gunmen in central Kabul a short time ago. Casualties unknown. another nightmare for #Afghan and international forces in #Afghanistan #Kabul #IntercontinentalHotel #Terrorism #Taliban pic.twitter.com/I6UN90dHGb

hostage situation at the Intercontinental Hotel Kabul & the attackers appear to be fidayeen, i.e., they don't intend to get out alive.

It's not the 1st attack on Intercontinental Hotel. There was one in 2011, which was claimed by #Taliban. #Afghanistan #Kabul #Terrorism pic.twitter.com/AYsG4bpsw9