Das wissen wir bisher zum Vorfall in Münster

Was ist passiert?

In Münster ist am Samstagnachmittag ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Die Menschen saßen vor Restaurants in der Altstadt, als das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf sie zufuhr.

Wie viele Menschen wurden getötet und verletzt?

Das deutsche Innneministerium meldete zunächst vier Tote. Diverse weitere wurden verletzt. Hier variieren die Zahlen von 20 bis 50. Laut der Polizei schweben mindestens sechs Personen in Lebensgefahr.

Die Zahl der Toten wurde später wieder von vier auf drei korrigiert. Einer davon ist der Todeslenker, der sich selbst im Wagen erschoss.

Ist der Fahrer tot?

Ja, er ist einer der vier Toten und hat sich laut Polizeiangaben nach der Tat selbst gerichtet.

War es ein Anschlag?

Die Polizei teilte mehreren Medienberichten zufolge mit, dass es keine Hinweise auf einen terroristischer Hintergrund gebe. Der Lenker sei ein Deutscher und psychisch auffällig gewesen.

Aus Sicherheitskreisen hieß es zuvor noch mehrfach, dass ein Anschlag das realistischste Szenario sei und die Polizei entsprechend ermittle. Dazu passte auch, dass der Transporter nach Sprengstoff durchsucht worden ist.

Gibt es Hinweise auf den Fahrer und sein Motiv?

Sehr wenige. Es ist nur bekannt, dass es sich beim Lenker um einen Deutschen handelt, der psychisch auffällig gewesen sei.

Hatte er Komplizen?

Auch das ist derzeit unklar. Medien berichteten schon kurz nach dem Vorfall, dass die Polizei zwei weitere Personen suche. Die Polizei sagt, sie versuche derzeit Gerüchte zu verifizieren, dass zwei Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien.





(red)