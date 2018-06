Von der Sachertorte bis zum Darmausgang

Sachertorte im Kaffeehaus, Punsch und Gulaschsuppe vorm Schloss Schönbrunn, Cordon bleu am Naschmarkt und zu guter Letzt Hirn, Zunge, Kutteln, Beuschel und Darmausgang eines Lammbocks im burgenländischen Purbach: Die Sendungen von Anthony Bourdain waren nie etwas für schwache Mägen und der Besuch des Kochstars, Autors und Reisejournalisten in Österreich war vor einigen Jahren keine Ausnahme.

Der französischstämmige Gastronom, der in den USA aufwuchs und lebte, blickte auf eine bewegte Jugend zurück. Lange Zeit kämpfte er mit seiner Drogensucht, rasch wechselnden Anstellungen und Depression. Im Jahr 2000 ließ der damals 44-Jährige in seinem Buch "Kitchen Confidential" hinter die Kulissen der professionellen Gastronomie blicken. Es wurde ein Bestseller, der sein Leben auf den Kopf stellen sollte.

Der über Nacht berühmt gewordene Koch wurde schließlich für die Fernsehserie "A Cook's Tour" angeheuert. In dieser und den darauffolgenden ähnlichen Formaten "No Reservations" und "Parts Unknown" bereiste er die Welt, von Thailand und Vietnam über Österreich bis nach New Orleans, und erkundete nicht nur die lokale Küche, sondern vermittelte in seinen Programmen auf feinfühlige Art die kulturellen Eigenheiten seiner Reiseziele.



Für seine Show besuchte Bourdain sogar Kriegsgebiete.

Jetset-Leben ließ Ehe zerbrechen

Das Leben als Fernsehstar hatte für Bourdain aber auch Schattenseiten. So zerbrach nach neun Jahren die Ehe mit seiner Frau Ottavia Busia. "Wir haben lange Zeit komplett getrennte Leben gelebt", so Bourdain in einem Interview 2016. Für seine Projekte war der Starkoch etwa 250 Tage pro Jahr auf Reisen.

Anthony Bourdain hat sich am 8. Juni 2018 das Leben genommen. Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge: Tel.: 142, täglich 0-24 Uhr

