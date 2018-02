Terror-Alarm um Prinz Harry und Meghan

Schock im Kensington-Palast! Wie jetzt durchsickerte, schickten Unbekannte am 12. Februar einen verdächtigen Brief an Prinz Harry und seine zukünftige Ehefrau. Darin enthalten: ein Brief mit weißer Substanz! Sofort wurde vom Palast Terroralarm ausgelöst!

Das Paar erreichte der Brief zum Glück nicht: Die Post konnte noch rechtzeitig von einem Mitarbeiter der Royals abgefangen und geöffnet werden. Der Brief wurde anschließend den Terrorexperten vor Ort zur Überprüfung gegeben. Die Spezialisten konnten schnell Entwarnung geben: beim Inhalt des Briefes handelte es sich um harmloses Pulver. Jetzt wird nach dem Absender gesucht.

Fünf Personen starben bereits durch Anthrax-Briefe

Seit den Terroranschlägen vom 11.September 2011 werden immer wieder mit dem hochgiftigem Milzbrand-Erreger Anthrax verseuchte Briefe verschickt, fünf Empfänger kamen dabei bereits ums Leben.

Hochzeit wird wie geplant durchgeführt

Ihre Hochzeit am 19. Mai lassen sich Harry und Meghan durch den Vorfall nicht vermiesen: Die Zeremonie soll wie geplant durchgeführt werden – allerdings mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen! Nach ihre Hochzeit will das Paar sogar mit einer offenen Kutsche durch Windsor fahren …





(isa)