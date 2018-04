Nackter Waffennarr erschießt vier Menschen

Die Gewalttat ereignete sich in Nashville, der Hauptstadt des südöstlichen Bundesstaates. Ein nackter Mann hat bei einer Filiale der Restaurantkette "Waffle House" das Feuer eröffnet. Ersten Erkenntnissen zufolge sind vier Menschen getötet und 3 weitere verletzt worden. Die Verletzten sind laut Jennifer Wetzel, Sprecherin des Vanderbilt Hospitals, alle in kritischem Zustand.

Laut der Metro Nashville Polizei passierte die Schießerei um 3.30 Uhr Ortszeit in Antioch.

Ein Gast des Waffle Houses konnte den Täter entwaffnen, berichtet "ABC News". Der Schütze floh nach der Tat zu Fuß. Er wird als Weißer mit kurzen Haaren beschrieben und trug bei der Tat nur eine grüne Jacke, sonst war er nackt.

Die Polizei veröffentlichte ein Bild des mutmaßlichen Täters - es handelt sich um den 29 Jahre alten Travis Reinking aus Morton (US-Bundesstaat Illinois).

Das Auto, mit dem der Schütze fuhr, ist auf ihn zugelassen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen. Neben Dutzenden Polizisten sind auch Spürhunde und Helikopter im Einsatz

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22. April 2018

The gunman is described as a white man wearing a green jacket and nothing else, naked underneath. He was seen walking to the shell station down the street at Hobson Pike. pic.twitter.com/PflC3xiZVA — Sophie N-K (@SophieNC5) 22. April 2018

Three people were killed and four were wounded in a shooting at a Waffle House near Nashville, police say https://t.co/GwcFRyjUsD pic.twitter.com/1NHjU6ZvrU — CNN Breaking News (@cnnbrk) 22. April 2018





